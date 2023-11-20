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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات لبريطانيا وسوناك في قمة الأمن الغذائي العالمي

سوناك
سوناك

طالبت منظمات خيرية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالدعوة لإدخال المساعدات إلى ‎غزة، وفق ما ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية.

وخلال قمة الأمن الغذائي تواجه بريطانيا انتقادات بسبب تعاملها مع ملف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة والمهادنة البريطانية الكبيرة للاحتلال فضلا عن التلكؤ عن إمداد غزة بالدواء والغذاء.

وتؤكد القمة على الحاجة الملحة لمعالجة سوء التغذية، وهو عامل يساهم في 45% من وفيات الأطفال على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص تمويل إنساني كبير للبلدان التي تواجه انعدام الأمن الغذائي، كما أن التركيز على دعم صندوق تغذية الطفل سيعزز الجهود المبذولة لمنع سوء التغذية لدى الأطفال على مستوى العالم.

وفي بيانه الختامي في قمة الأمن الغذائي العالمي، أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن "العلوم المتطورة والشراكات المبتكرة ستساعد بريطانيا على خلق عالم أكثر صحة وأمنا وازدهارا لنا جميعا".

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