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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الصيام والصلاة عن المتوفى؟ دار الإفتاء ترد

الصلاة
الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز الصيام والصلاة وقراءة القرآن عن المتوفى؟

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وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على السؤال، بأن كل عمل يقصد به وهب ثوابه للمتوفى من أعمال النوافل والسنن، كالصلاة والحج والصدقات وقراءة القرآن، فكلها يجوز فعلها ووهب ثوابها للمتوفى.

وأشار إلى أن هذا هو قول جماهير أهل العلم، لأن ديننا دين الرحمة والمودة والمحبة، فلا تنقطع هذه الصلات بين الحي والميت، وإنما في ديننا فسحة في ذلك، فالإنسان يعيش في دنياه يعمل معتمدا قول الله تعالى (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

وأوضح، أنه إذا ما توفي الإنسان، فمن رحمة الله ولطفه بعباده، أنه أجاز لهم أن يعطوا من أعمال الآخرين، بما لا ينقص من أعمالهم، بل ويزيد ثواب الجميع، وهذا تكرما من الله على عباده.

وأكد أنه يجوز وهب ثواب الأعمال من السنن كالصيام والصلاة والصدقات وقراءة القرآن وغيرها، وفاعلها مثاب، ويصل مثل ثواب هذه الأعمال إلى الميت.

قراءة القرآن للميت

كما ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول: ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.

وذكرت أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وهذا باتفاق الفقهاء، وقراءة القرآن صدقة من الصدقات التى يقدمها الحى للميت حيث قال سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

وهناك اختلاف بين الفقهاء فالشافعية يرون أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها للميت أما المالكية يرون أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء المصرية.

ويجوز للمسلم أن يهب ثواب قراءة القرآن للميت سواء أكان واحدا أم أكثر من ذلك، وبعدما ينتهى المسلم من قراءة آيات القرآن التى يريد أن يهب ثوابها لأكثر من واحد من المتوفين عليه أن يقول هذا الدعاء: «اللهم إنى أهب ثواب هذا القرآن لفلان وفلان وفلان» ويذكر جميع الأسماء التى يريد أن يهب لهم الثواب.

دار الإفتاء الصيام الصلاة قراءة القران المتوفي

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