دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة.. ورد في السنة النبوية

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة، يعد الدعاء للمتوفي يوم الجمعة من الأمور التي يحرص عليها الكثير من المصريين، حتى يخفف الله عنه ويرجمه ويجعل مثواه الفردوس الأعلى، ومن السنة النبوية الدعاء للأبوين أحياءً وأمواتا، فبرهما بعد موتهما يكون بالدعاء لهما، وورد الكثير في السنة النبوية عن فضل الدعاء للمتوفي، وفيما يلي كلمات دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة.



دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة، اللهم في هذا اليوم المبارك أسألك أن ترحم أبي برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنر عليه قبره ووسع له مدخله، واجعله من المستبشرين الضاحكين، اللهم أنزل عليه رحمةُ تغنه بها عن رحمة من سواك.

-يا رب في ساعات الجمعة المباركة، أسألك أن تجعل ساعة دعائي هذا ساعة الاستجابة، اللهم ارحم أبي الذي بات في ضيافتك وجوارك، اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن خطاياه، وزده من إحسانك وعظيم غفرانك وعفوك يا ربّ العالمين.

-إلهي احمه تحت الأرض، وأيضًا استره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”، اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً، يا رحيم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

-اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.

- اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

-اللهمّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعّالٌ لنا تريد، أسألك برحمتك الّتي وسعت السّماوات والأرض، اللهمّ أبي قد ارتحل من الفانية إلى الآخرة الّتي لا فناء بعدها، فاللهمّ ارحمه واغفر له، واحشره يوم البعث مع الصّالحين والصّدّيقين والشّهداء، اللهمّ أدخله الجنّة دون حسابٍ أو سابقة عذاب، اللهمّ لا تؤاخذه بما كسب في دنياه واغفر له كما غفرت لكثيرٍ من عبادك الضّعفاء، آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

-اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالآ لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لأبي وترحمه وتعفو عنه وتكرم نزله وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة.

- اللهم إني أسألك وأدعوك بإسمك الأعظم الذي خشعت له القلوب وبكت له العيون يا الله أن تنور على ابي قبره وأن تفتح له بابآ من الجنة وأن تغسله بالماء والثلج والبرد وأن تنقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن تزيد في حسناته وتتجاوز عن سيئآته وأن تجعله في الفردوس الاعلى في جناتك جنات النعيم اللهم امين يارب العالمين.



دعاء للميت كامل يوم الجمعة

دعاء للميت كامل يوم الجمعة، يعد الدعاء للميت من أفضل الصدقات التي قدمها الحي للميت، وليوم الجمعة خصوصية عند جموع المسلمين، خاصة أنه يوم مختلف عن سائر الأيام لما لهذا اليوم من دعوة مستجابة، وورد الحديث النبوي الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عملها إلا من ثلاث منها ولد صالح يدعوا له، وفي السطور التالية دعاء للميت كامل يوم الجمعة.

-أسألك اللهم أن تنير قبره وأن تؤنس وحشته وأن تجمعنا به في جنات الخلد يا أكرم الأكرمين.

-اللهم وسع له قبره وآنس وحشته، وأدخله جنتك بلا سابقة حساب ولا عذاب.

-أسألك يا الله أن ترزقه الثبات عند سؤال الملكين وأن تزيد من حسناته وأن تغفر له سيئاته يا حي يا قيوم.

-يا الله إن عبدك بين يديك ولا حيلة ولا حول ولا قوة له، أتوسل إليك أن تكون به رحيمًا وأن تجعله من المنعمين في جنتك يا رب العالمين.

-يا الله أنت تعلم كم صبر عبدك على البلاء في الدنيا، أسألك يا الله أن تجازيه على صبره خير الجزاء.

- اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

- اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.

- اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

- اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

-اللهمّ صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمّدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنّك حميد مجيد.



دعاء للميت يوم الجمعة

اللهمّ ارحم من كان في دنياه رحيمًا بنا عطوفًا علينا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ أرحه من عذاب الدّنيا ونجّه من عذاب الآخرة، اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة العف والغفران والرّحمة، اللهمّ زد في حسناته وتجاوز عن سيّئاته وامحها يا ربّ العالمين، وصلّ اللهمّ على سيدنا محمدّ على آله وأصحابه أجمعين.

- اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترحم أبي وتغفر له، وتعافه وتعفُ عنه، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، اللهمّ أبعد عنه العئاب، وأبعد عنه النّار إنّك أنت على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ أدخله الجنة يوم القيامة واجمعه مع نبيّك الكريم، والحمد لله ربّ العالمين.

-اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم.

-امواتنا أسقهم يا الله من ماء الجنه اللهم أنا نستودعك موتانا فإنك تراهم ؤلا نراهم ربي ارحمهم وانس وحشتهم واجعلهم من سكان الفردوس الإعلى برحمتك يارحيم.

-يارب هب لموتانا من خير الجنة حتى يرضوا ويسعدوا ، وأكرمهم برحمتك حتى الراحة والطمأنينة ، واغفر لهم ووسِّع مُدخلهم ، يا رب أنر قبور من كان ينير المكان اللهم اجعلهم في بهجةٍ و سرور ضاحكين مستبشرين في جنات النَّعيم

-اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-رب إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهل الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمه إنَّكَ أنتَ الغفور الرَّحيم.

-اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأنثانا.

-يا الله مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّه علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تضلَّنا بعدَه.

-يا رب أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، ربي أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم إرحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين.





وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة



وعن دعاء يوم الجمعه ووقت ساعة الإجابة اختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ، وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.



دعاء يوم الجمعة مكتوب



وروي في كتاب ابن السني عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».



وروي فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ»، قلت: "يستحب لنا نحن أن نقول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك".



وروي في كتاب ابن السني عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَجَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».



