وزير المجالس النيابية يكشف مفاجأة هامة لمن تم رفض طلب التصالح له

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن التوجيهات داخل مجلس الوزراء التسهيل قدر الإمكان في تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، وأن تكون اللائحة التنفيذية بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى خلاف في تفسيرها وما إلى ذلك، كما أنه تعهد أمام مجلس النواب بهذا الكلام، وأن الحكومة ستعمل جاهدة أن اللائحة تخرج في أحسن صورة لها.

تفاصيل حول قانون التصالح الجديد

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن شكاوى المواطنين كانت محل تخوف كبير من مجلس النواب، وتم إعطاء وعد أن اللائحة ستتلافى كل السلبيات التي كانت في القانون القديم من قبل.

وتابع، أن من قدم طلب التصالح ورُفض طلب التصالح، ولم يقدم طلب تظلم خلال الفترة القانونية وضعه القانوني استقر، "أنا مقدرش أخليه يعمل تظلم، لأن الإجراءات مختلفة، والأسعار مختلفة، ولازم يقدم من جديد عشان يتصالح، وملوش حق خالص في هذا الأمر، والميزة له أنه ممكن يقدم طلب جديد مرة أخرى.