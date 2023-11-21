فريد زهران: الجيش المصري سينحاز لاختيار الشعب المصري أيا كان

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه ايا كان الفائز في الإنتخابات الرئاسية القادمة فأن الجيش المصري هينحاز لاختيار الشعب المصري أيا كان لانه جيش وطني، مؤكدا أن الإنتخابات ستتم في مناخ ديموقراطي.

وقال فريد زهران، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن القوات المسلحة المصرية بحكم وطنيتها لن تقف أمام إرادة الشعب المصري مؤكدا أن دول كثيرة حول العالم كانت في حالة حرب قديمها وكان يرأسها قادة مدنيين غير مرتبطين بالمؤسسة العسكرية.

مؤسسات الدولة

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه لو تمت مشاركة كبيرة من المواطنين في الإنتخابات الرئاسية، أتوقع أن أنافس على منصب الرئيس، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عليه أن يتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المختلفة من أجل إتخاذ القرارات.

