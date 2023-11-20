لو أصبحت رئيسا.. فريد زهران: توفير مواراد مالية للدولة من خلال جدولة المشروعات

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، لو اصبحت رئيسا للجمهورية، سأعمل على إعادة جدولة لبعض المشروعات، خاصة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي والمشروعات الكبرى حتى يتم توفير موارد مالية للدولة.

قال فريد زهران، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن تلك الموارد المالية، سأعمل على ضخها في قطاعات هامة من الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه سأعمل على إرجاء المشروعات الكبرى والتي لم يتم تنفيذها، مؤكدا أنه أنا كنت من الرافضين للعاصمة الادارية قبل تنفيذها، ولكن لا بد أن يعاد النظر في كيفية الاستفادة منها.