عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو أصبحت رئيسا.. فريد زهران: توفير مواراد مالية للدولة من خلال جدولة المشروعات

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، لو اصبحت رئيسا للجمهورية، سأعمل على إعادة جدولة لبعض المشروعات، خاصة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي والمشروعات الكبرى حتى يتم توفير موارد مالية للدولة.

قال فريد زهران، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن تلك الموارد المالية، سأعمل على  ضخها في قطاعات هامة من الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه سأعمل على إرجاء المشروعات الكبرى والتي لم يتم تنفيذها، مؤكدا أنه أنا كنت من الرافضين للعاصمة الادارية قبل تنفيذها، ولكن لا بد أن يعاد النظر في كيفية الاستفادة منها.

فريد زهران مشروعات المونوريل القطار الكهربائي موارد مالية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

شح المعروض يرفع أسعار السجائر إلى مستوى غير مسبوق

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

ترشيحاتنا

توسع الصراع.. تحذير عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن اختطاف الحوثيين السفينة جالاكسي

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا عند النوم؟.. 3 أسباب لا تعرفها

المرشح الرئاسي حازم عمر: مصر لا تسعى للعدوان.. ونحاول خلق علاقات جيدة مع الدول

خلال عام سنبيدهم جميعًا.. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين عن غزة على الهواء|شاهد

بعد انتهاء العلاقة بالتراضي.. تصرف مفاجئ لاسوريو لصالح نادي الزمالك

شح المعروض يرفع أسعار السجائر إلى مستوى غير مسبوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ