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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: مواقف السيسي الوطنية يسجلها التاريخ.. فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الرئيس السيسي لن يسمح بإثارة الفتن وإقامة الميليشيات، مثلما يدعي البعض حول اتحاد القبائل العربية.

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وأضاف بكري خلال مداخلة عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن اتحاد القبائل العربية كيان مدني يقف خلف الدولة المصرية والقوات المسلحة، يواجه حملة شرسة منذ تدشينه.

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تبنى مشروع التنمية وأنقذنا من مآزق ومشاكل كثيرة جدا، موضحا أن الرئيس السيسي قبل بالضغط الشعبي لقيادة البلاد وتحمل المسؤولية، ولم يسع لأي منصب، فهو الأكثر حرصا على وطنه ويدرك تماما مسؤولية الجيش والشرطة.


وتابع أن الرئيس السيسي هو من تصدى مع القوات المسلحة من دخول البلاد حربا أهلية، ولا أحد يزايد على وطنيته ومواقفه العملية سيسجلها التاريخ، مشيرا إلى أن أن التاريخ لو كتب كتبا كثيرة عن الرئيس السيسي لن يستطيع أن يوفيه حقه، والله حبانا بهذا القائد الوطني.

 

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