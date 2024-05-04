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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يتعرض لهجمة شرسة| مصطفى بكري: هل جريمة العرجاني دفاعه عن أمن بلاده؟

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الشيخ إبراهيم العرجاني،رئيس اتحاد القبائل العربية، مُستهدف وتم اطلاق النار عليه أكثر من مرة سابقا.

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وأضاف بكري خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية " سي بي سي" أن العرجاني يتعرض لهجمة شرسة، ولا يزال يتعرض من قِبل جماعات الإرهاب، منوها لأدواره الوطنية والباسلة مع الجيش والشرطة، ودفع ضريبة ذلك ومنزله دُمر وظُلم في 2011 بعد سجنة، وقُتل أخوه بلا ذنب".


وتابع:" التقيت بوالدة الشيخ إبراهيم العرجاني، وكانت تتألم من شدة الظلم سابقا، وتم اعتقال العرجاني وسالم ابو لافي، بلا أي ذنب".

وأوضح أن هناك غضب من الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن من اتحاد القبائل العربية ، فهو يستهدف لم شمل القبائل على أرض مصر، ليكونوا درعا للدفاع عن الوطن.

واختتم أن جريمة العرجاني هل دفاعه عن امن البلاد القومي بعد الوقوف مع الجيش والشرطة ضد الارهابيين، ويتم الانتقام منه لهذا السبب.

مصطفى بكري العرجاني الإعلامية قصواء الخلالي اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني الجيش والشرطة الارهابيين الشيخ إبراهيم العرجاني

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