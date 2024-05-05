وزير شئون المجالس النيابية يحضر قداس عيد القيامة المجيد

توجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مساء السبت الموافق الرابع من شهر مايو 2024 إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لحضور قداس عيد القيامة المجيد، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتقدم المستشار علاء الدين فؤاد بخالص تهانيه القلبية لقداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على قداسته وشعب مصر العظيم بالخير والسلام والأمان، وأن يحفظ مصر وشعبها، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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