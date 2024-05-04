فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

تتمتع بذور الحلبة بمكونات غذائية صحية
حيث تحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم، لذا نقدم لك في هذا التقرير وفقا لموقع هيلثي.
١-تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.
٢- ويمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون والوظيفة الجنسية لدى الرجال.
٣-تدعم الأدلة دور الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم مما يفيد مرضي السكر من النوع 1 و 2
٤- التحكم في الشهية. حتى الآن ، أظهرت 3 دراسات انخفاضًا في تناول الدهون والشهية.
٥- مستويات الكوليسترول. تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية
٦-حموضة المعدة
. وجدت دراسة تجريبية واحدة لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة أن الحلبة قللت من أعراضهم. في الواقع ، تتطابق آثاره مع تأثيرات الأدوية المضادة للحموضة
٧- الالتهابات . أظهرت هذه العشبة تأثيرات مضادة للالتهابات في التجارب المعملية