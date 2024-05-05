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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل شم النسيم.. حملة مكبرة لتموين الإسكندرية على أسواق الأسماك المملحة 

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك المملحة، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على أسواق الأسماك المملحة .

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية وفريق العمل التابع له، حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين و الصحة و الطب البيطري للتفتيش على محلات الأسماك المملحة.

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وخلال الحملة تم التفتيش على محلات بيع الفسيخ والرنجة والاسماك المملحة و تم سحب عينات بمعرفة مفتشي مكتب الأغذية وتم سحب ٩ عينات فسيخ، و٩ عينات رنجة، و3 عينات سردين، وعينتين ملوحة.

كما تم التحفظ على كمية وقدرها  ١٥٥ كجم فسيخ، و٣٥ كجم ملوحة، وتحرير  ٥ محاضر عدم حمل شهادة صحية ، و٥ محاضر عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمحلات.

كما تم تحرير محضر حيازة ملوحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بناء على الفحص الظاهري بمعرفة الطبيب البيطري وتم التحفظ على ٢٣ كجم ملوحة، و٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

كما تم المرور على المخابز البلدية وتم تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود لوحة بيانات، ومحضر عدم وجود سجل التفتيش.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

الاسكندرية الأسماك المملحة الإشتراطات الصحية التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد الشريف

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