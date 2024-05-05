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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعر الدولار بـ 40 جنيها في هذه الحالة

سعر الدولار - أرشيفية
سعر الدولار - أرشيفية

سعر الدولار يقيم وفق إجراءات إقتصادية محددة ،ويتوقف على عوامل توفير العملة الصعبة في خزانة الدولة وتدفقها بنحو متصاعد ،والبحث عن نمو الصادرات.

سعر الدولار 


ويظل التساؤل الذى يحتاج إلى إجابة هل ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه ليصل بقيمته إلى 40 جنيه، وهو ما أجاب عنه الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي.


وأوضح خبير الاقتصاد مصطفي بدرة، أنه من الممكن انخفاض سعر الدولار لأقل من 40 جنيها ، عبر تحسين التدفقات المالية، وعدم وجود سوق سوداء ،بالإضافة إلى تحسين الصادرات ورفع قدرة التصنيع .


وأشار خبير الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إلى أن التقارير الدولية مطمئنة في 2024 ،وهناك تحسن في قدرة الدولة والحكومة ولكن مطالبين بمزيد من زيادة لرفع معدلات النمو والصناعة والصناعة.


وتابع خبير الاقتصاد أن السبيل لخفض قيمة سعر الدولار، مراجعة التشريعات خاصة الرخصة الذهبية والعمل على زيادتها،بالإضافة إلى معالجة للبيروقراطية والتحول التكنولوجي السريع .

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري بلغ إجمالي المعروض النقدي نحو 2.37 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.33 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 2.27 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

 

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