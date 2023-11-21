استمرار تنفيذ ندوات البرنامج التثقيفي لطلبة المدارس في سيناء

تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء عقد ندوات البرنامج التثقيفي للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس (ابتدائي- إعدادي- ثانوي) للأسبوع الرابع على التوالي، بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

فعاليات البرنامج

بدأت فعاليات البرنامج التثقيفي بالمدارس، أول شهر نوفمبر 2023م ، وتستمر وفق الجدول الزمنى لتنفيذ فعاليات البرنامج حتى يوم الأربعاء 29 من نوفمبر 2023م، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء أئمة المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء، في إطار البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بمدارس محافظة شمال سيناء للأسبوع الرابع على التوالي.

تأتى هذه اللقاءات ضمن 35 لقاء بالبرنامج التثقيفي، تقيمها مديرية أوقاف شمال سيناء في المدارس خلال شهر نوفمبر.