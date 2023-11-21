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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة شتوية تقوي المناعة وتحمي البشرة من التجاعيد

فاكهة شتوية تقوي
فاكهة شتوية تقوي المناعة وتحمي البشرة من التجاعيد

إحدى الفواكه الشتوية التي تقوي المناعة وتحمي البشرة من التجاعيد هي البرتقال. 

يعتبر البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين C الذي يساهم في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات. كما يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، الذي يحافظ على مرونته ويقلل من ظهور التجاعيد وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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فاكهة شتوية تقوي المناعة وتحمي البشرة من التجاعيد

بالإضافة إلى البرتقال، هناك العديد من الفواكه الشتوية الأخرى التي تعزز المناعة وتحمي البشرة. هذه بعض الأمثلة:

اليوسفي: يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

الكيوي: يحتوي على فيتامين C وفيتامين E ومضادات الأكسدة، وهو مفيد لتعزيز المناعة وتحسين صحة الجلد.

الرمان: يحتوي على مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تعزز المناعة وتحمي الجلد من التجاعيد والأضرار الناتجة عن أشعة الشمس.

التفاح: يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة وألياف، ويعزز المناعة ويساعد في تحسين نوعية البشرة.

العنب الأحمر: يحتوي على مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تساعد في تعزيز المناعة وتحمي البشرة من التجاعيد والأضرار البيئية.

يجب تضمين هذه الفواكه في نظامك الغذائي المتوازن كجزء من نمط حياة صحي لتحقيق أقصى استفادة من فوائدها للمناعة والبشرة.

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