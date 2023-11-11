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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 فوائد للبرقوق.. فاكهة الصيف الصديقة للقلب

البرقوق
البرقوق

البرقوق هو فاكهة صيفية رائعة ولها العديد من الفوائد الصحية. إليك عشر فوائد مهمة للبرقوق وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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10 فوائد للبرقوق

غني بالألياف الغذائية: يحتوي البرقوق على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع. كما تساعد الألياف في منع الإمساك وتحسين صحة الأمعاء.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: يحتوي البرقوق على فيتامين C وفيتامين A وفيتامين K والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد ومضادات الأكسدة. هذه العناصر الغذائية الهامة تدعم صحة الجسم بشكل عام وتعزز وظائف القلب والعظام والجهاز المناعي.

دعم صحة القلب: يحتوي البرقوق على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تعمل معًا لخفض ضغط الدم وتقليل خطر الأمراض القلبية. كما تحسن الألياف الغذائية الموجودة في البرقوق مستويات الكولسترول في الدم.

تعزيز صحة العين: بفضل وجود فيتامين A ومضادات الأكسدة مثل الكاروتينويدات، يساعد البرقوق في الحفاظ على صحة العين والحد من مشاكل الرؤية المرتبطة بتقدم العمر.

تعزيز صحة الجلد: فيتامين C الموجود في البرقوق يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يساعد على الحفاظ على مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.

دعم الجهاز المناعي: تحتوي البرقوق على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات.

تعزيز صحة العظام: فيتامين K الموجود في البرقوق يلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة العظام ومساعدة في امتصاص الكالسيوم.

دعم صحة الجهاز الهضمي: البرقوق يحتوي على مركبات تساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص المغذيات.

ترطيب الجسم: بفضل محتواه العالي من الماء، يساعد البرقوق في ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

تعزيز فقدان الوزن: البرقوق قليل السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يرغبون في خفض وزنهم أو الحفاظ على وزن صحي.

هذه بعض الفوائد المهمة للبرقوق، ولكن يجب ملاحظة أنه يجب تضمينه كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع. 

10 فوائد للبرقوق البرقوق فاكهة صيفية رائعة غني بالألياف الغذائية الجهاز الهضمي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

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