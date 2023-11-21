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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في الغردقة لمدة 5 ساعات.. اليوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، قرارا بـ فصل التيار الكهربائي في مناطق “الزلازل، الوفاء، الاستاد”، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا؛ وذلك لأغراض أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأشار المركز إلى أهمية أعمال الصيانة هذه؛ لتحسين أداء شبكة التوزيع الكهربائي، وتجنب أي مشكلات تقنية قد تنشأ في حال تأخير الصيانة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار سعي الجهات المعنية لضمان سلامة واستمرارية توفير الخدمات الكهربائية بجودة عالية.

وأوضح أنه على المواطنين في الأماكن المتأثرة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة فصل التيار.

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