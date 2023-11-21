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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل..عرض البلاك فريداي على موبايل Infinix بسعر 3666 جنيه

لمحدودي الدخل..عرض
لمحدودي الدخل..عرض البلاك فريداي على موبايل In

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا في أحد المواقع المصرية على هاتف إنفينيكس Infinix Smart 6 Plus بخصم مميز جدا ليصل سعره إلى 3666 جنيه مصري بدلا من 4599 جنيه مصري. 

لمحدودي الدخل..عرض البلاك فريداي على موبايل Infinix بسعر 3666 جنيه

مواصفات هاتف Infinix Smart 6 Plus :-

 

• يدعم الهاتف Infinix Smart 6 Plus شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يأتي الهاتف بأبعاد 172.6×77.7×8.7 ملم مع وزن 202 جرام .

• متانة وجودة الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من البلاستيك .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

• الشاشة تأتي من نوع IPS LCD بشكل النوتش وتأتي بمساحة 6.82 بوصة بجودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 257 بكسل لكل إنش مع وجود طبقة حماية من نوع Panda Glass كما تدعم الشاشة معدل التحديث الأعلى الـ 90Hz .

• يتوفر Infinix Smart 6 Plus بإصدار الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي:-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت .
– كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل حتى 512 جيجا بايت .

• أما عن الأداء فالهاتف Infinix Smart 6 Plus  يأتي بمعالج من شركة ميديا تيك حيث يأتي من نوع Helio G25 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف Xiaomi Redmi 10A .

• الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 مع فلاش أمامي .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة بارزة قليلاً حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش .

• يدعم Infinix Smart 6 Plus تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n كما يدعم البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 كما يدعم الـ A2DP, LE .

• يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS .

• وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم Infinix Smart 6 Plus مستشعرات التسارع والقرب .

• يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

• منفذ الـ USB يأتي من النوع القديم الـ MicroUSB كما يدعم خاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12 مع نظام جو المخفف مع واجهة انفنكس XOS 10 .

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأزرق وباللون البنفسجي .

 

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