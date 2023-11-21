مقتـ.ل سيدة مسنة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفاد التليفزيون اللبناني، بمقتل امرأة مسنة، اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩بصاروخ موجه بعيد المدى استهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

من جانبه، أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة.

وبحسب بيان الحزب، فإن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وكذلك ردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية.