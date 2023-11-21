فحص تظلمات ذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

بحث د. حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء مع علي غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء ، آلية عمل اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزاري، لفحص تظلمات ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وأفاد على غيط أنه بموجب قرار المديرية رقم 41 لسنة 2023 تتشكل اللجنة على النحو التالي:

أ. علي محمد غيط (مدير المديرية – رئيسًا) وأ. محمد أحمد طلبة (مدير إدارة التأهيل بالمديرية – عضوًا) ود. محمود محمد جمعة (مدير المجلس – عضوًا) ود. علاء سعيد بكري (استشاري عظام وقزامة – عضوًا) ود. أيمن محمد العيادي (استشاري رمد – عضوًا) ود. رانيا مسعد العسال (استشاري سمعيات – عضوًا) ود. محمد فوزي موسى (استشاري مخ وأعصاب – عضوًا) وأ. غريب محمد محمود الكراني (مدير مكتب تأهيل العريش – عضوًا) وأ. ضيف الله عواد حسن عيد (مدير مكتبي تأهيل رفح والشيخ زويد – عضوًا) وأ. نبيل توفيق أحمد محمد (مدير مكتب تأهيل بئر العبد – عضوًا) وأ. عبد الفتاح نبوي محمد تركي (مدير مكتب تأهيل نخل – عضوًا) أ. مروة محمد فاروق محمود (مدير مكتب تأهيل الحسنة – عضوًا).



ذوي الاحتياجات:



ومن جانبه أشاد سلامة بهذه الخطوة التي تعكس حرص وزارة التضامن الاجتماعي على فحص تظلمات ذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء لضمان إصدار البطاقات لمستحقيها.

ووجه الشكر الجزيل إلى د. نيفين القباج (وزير التضامن الاجتماعي) وأ. علي غيط (وكيل الوزارة بشمال سيناء) لاهتمام وزارة التضامن الاجتماعي الملموس بقضايا ومشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف سلامة، أن أصحاب الهمم يشهدون عصرهم الذهبي في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أهداهم بطاقة الخدمات المتكاملة بما تحمله من مزايا أبرزها:

الحصول على سيارة معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة والإدراج ضمن منظومة تكافل وكرامة والحصول على تخفيض في وسائل المواصلات وضريبة الأجور والإعفاء من رسوم الطرق إلى غير ذلك من المزايا.

