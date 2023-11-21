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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما لتبادلهم إطلاق النار بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعاطل، والمشدد 10 سنوات ل11 آخرين لاتهامهم بتبادل إطلاق النار فيما وأسفر من مصرع 2 منهم وإصابة آخرين بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11592 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2020، والمقيدة برقم 2464 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه ياسر إ م ، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبينوا لدالنية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف، وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه "حديقة موالح"، وما أن ظفروا به حتي اطلبوا عليه وابلا من الأعيرة النارية صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابة المجني عليه حال تواجد المتهمين من الثاني حتي الخامس علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه.


وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة.

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