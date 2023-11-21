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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، فوائد الحمص المسلوق للجسم  كنز لايقدر بثمن…

مدرّ للبول.
يعالج المفاصل وآلامها، وخاصّة عظام الظهر.
منشّط للأعصاب.
يفتت الحصو المتراكم على الكلى، كما أنه يفتت الحصو الموجود في المسالك البولية.
يحافظ على صحّة القلب، ويقيه من التعرّض إلى الجلطات القلبية.
يحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويقيها من التصلب.
يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، وسرطان القولون.
يحفّز نمو الشعر الجديد.
يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم.
ينظّم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري.
يبني العضلات، ويساعد في أداء وظائفها.
يبني الأنسجة في الجسم، ويصلحها في حالة التلف.
يعطي الجسم القوة، والنشاط.
يوفّر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع.
يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.
يقلل من الام الروماتيزم.
يكافح السمنة.
مضاد للأكسدة.
يحسّن المزاج.
فوائد الحمص المسلوق للجهاز الهضمي:
يحافظ على صحّة الجهاز الهضمي.
ينظّم حركة الأمعاء.
يعالج الإمساك.
يسهل عملية الهضم.
يجعل الفرد يشعر بالشبع، وامتلاء المعدة، مما يساعد في تخفيف الوزن
كما أنه ملين للامعاء .


تحذير.. 
لابد من سلقه بالماء أول مرة والتخلص من ماء السلق وإعاده طهيه حتى لا يسبب عسر هضم  واضطراب الجهاز الهضمى .

 

اضطراب الجهاز الهضمي الأطفال الرضع الأصابة بأمراض السكر في الدم امراض السرطان عملية الهضم فوائد الحمص

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