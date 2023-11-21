فتح: حماس مسؤولة عن صفقة تبادل الأسرى.. ولدينا فرصة تاريخية للوحدة

قال الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات، تتم من خلال حركة حماس من خلال قطر ومصر، مؤكدا أن العلاقة بين مصر وفلسطين مبنية على الأخوة، ومصر حريصة أن تكوم السلطة الوطنية الفلسطينية في الصورة.

حركة فتح تتحدث عن التوحد مع حماس

وأضاف "دولة"، خلال تصريحات تليفزيونية عبر "زوم" مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن المقاومة الفلسطينية حماس هي من تحدد طبيعة الصفقة، وطبيعة المفاوضات، إذ أنهم من يأسروا الرهائن، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم اقتناص تلك الفرصة التاريخية التي كُتبت بدماء شهداء فلسطين والتي وحدت كل الفلسطينيين فمتى نلتقي، "المسؤولية التاريخية، وأخوة الدم، وأنا أدرك ما أقول الفترة الحالية تحتم التوحد في الفترة المقبلة، إن لم ندخل المعركة موحدين فلنحصد نتائجها موحدين".

وتابع، أنه على الجميع أن يدرك أن المعركة لا تستهدف حماس، وإنما تستهدف القضية الفلسطينية بالكامل، ويجب أن يكون هناك مبادرات للتوحد، موضحا أن الدعاء للوحدة الوطنية هو الهدف الأول في أي حديث في المرحلة الحالية، وخطاب حركة فتح إيجابي.

واستكمل: "لا يعيقنا أن نبادر بشأن التوحد من جديد من أجل فلسطين، ولكن يجب على حماس أن تعلن ذلك هي الأخرى، نحن نلتقي اليوم سياسيا، ونلتقي في الميدان ويوحدنا الدم، وليس لدينا أي مشاكل في المبادرة".