برلماني: نشهد تنمية شاملة في سيناء ونرفض تهجير الفلسطينيين

علق طارق رضوان عضو مجلس النواب، على جلسة مجلس النواب اليوم بحضور رئيس الوزراء لاستعراض إجراءات الحكومة لرفض تهجير الفلسطينيين.

وقال طارق رضوان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" طلبات الإحاطة في مجلس النواب اليوم كانت تستهدف التعرف على إجراءات الدولة لرفض التهجير".

وأضاف طارق رضوان:" رئيس الوزراء أكد أن مصر مستمرة في تنمية سيناء وذلك كان بالتوازي مع مكافحة الإرهاب".

وتابع طارق رضوان:" مصر تعمل على تطوير البنية التحتية في سيناء وتطوير شبكات الطرق وتطوير شبكة السكك الحديد بها ".

واكمل طارق رضوان:" شمال سيناء منطقة جاذبة للاستثمار ونشهد حجم مشروعات تنموية كبرى في شمال سيناء ".

ولفت طارق رضوان:" مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومصر قدمت حوالي 80 % من حجم المساعدات التي دخلت على قطاع غزة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ".

وتابع طارق رشوان :" رئيس الوزراء أكد على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لأن التهجير يعني تصفية القضية بشكل كامل ".