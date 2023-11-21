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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: نشهد تنمية شاملة في سيناء ونرفض تهجير الفلسطينيين

صدى البلد

علق طارق رضوان عضو مجلس النواب، على جلسة مجلس النواب اليوم بحضور رئيس الوزراء لاستعراض إجراءات الحكومة لرفض تهجير الفلسطينيين.

 

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وقال طارق رضوان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" طلبات الإحاطة في مجلس النواب اليوم كانت تستهدف التعرف على إجراءات الدولة لرفض التهجير".

 

وأضاف طارق رضوان:" رئيس الوزراء أكد أن مصر مستمرة في تنمية سيناء وذلك كان بالتوازي مع مكافحة الإرهاب".

 

وتابع طارق رضوان:" مصر تعمل على تطوير البنية التحتية في سيناء  وتطوير شبكات الطرق وتطوير شبكة السكك الحديد بها ".

 

 واكمل طارق رضوان:" شمال سيناء منطقة جاذبة للاستثمار  ونشهد حجم مشروعات تنموية كبرى في شمال سيناء ".

 

ولفت طارق رضوان:" مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومصر قدمت حوالي 80 % من حجم المساعدات التي دخلت على قطاع غزة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ".

 

 وتابع طارق رشوان :" رئيس الوزراء أكد على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لأن التهجير يعني تصفية القضية بشكل كامل ".

سيناء مصر غزة فلسطين اخبار التوك شو

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