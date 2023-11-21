برلماني: يجب الضغط على الدول المقربة من حماس والكيان الصهيوني لوقف الحرب

قال النائب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن شمال سيناء إن الشعب الفلسطيني يستطيع صناعة الصاروخ في ثلاث أيام، والقنبلة في يومين، معقبً أنه "إذا دخل الفلسطينيين أرض مصر واستقروا، وأراد العدو الصهيوني يأخذ بثأره، فسوف يتدخل الجانب الآخر ويضرب في مصر.

النائب إبراهيم أبو شعيرة:الكيان الصهيوني يحارب الأطفال ويقصف المستشفيات

وأضاف إبراهيم أبو شعيرة خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، سوف يؤدي إلى خوض مصر حرباً، مؤكداً أنه يجب الضغط على الدول التي لها علاقة بحماس، والكيان الصهيوني، لوقف الحرب فوراً.



وأشار عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إلى أن الكيان الصهيوني يحارب الأطفال، ويقصف المستشفيات، وهذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي، متابعاً: "أنا عملت طلب إحاطة لأن الشارع في حالة ثورة، خوفاً من ضياع أرضهم".