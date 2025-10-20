قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. ندوة توعوية بمدينة العلمين الجديدة

خلال فاعليات الندوة بالعلمين
خلال فاعليات الندوة بالعلمين
ايمن محمود

إستقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، فريق مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لتنظيم ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والعقلية، وذلك بمقر جهاز المدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإهتمام بصحة المرأة المصرية ودعمها نفسيًا وجسديًا.

أوضح رئيس الجهاز، أن الندوة تضمنت محاضرات تعريفية قدمتها كل من الدكتورة ندى نبيل، أخصائي الدعم النفسي الأول بمستشفى بهية لسرطان الثدي، والدكتورة ريم القطان، المحلل والمخطط الاستراتيجي وأمينة المرأة المركزية بحزب الإصلاح والنهضة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الندوة شهدت حضورًا مميزًا، ضم عددًا من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، إلى جانب العاملين والعاملات بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وسط أجواء من التفاعل الإيجابي والدعم المعنوي.

من جانبه رحب الدكتور مهندس محمد خلف الله بالحضور، مؤكدًا أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بصحة المرأة بإعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإهتمام بصحة المرأة يعد أحد ركائز التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفى بهية في نشر الوعي الصحي والدعم النفسي والعلاجي للسيدات.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الجهاز، أن جهاز المدينة يرحب دائمًا بكل المبادرات التي تدعم صحة المرأة وتُعزز ثقافة الكشف المبكر، داعيًا الجميع إلى الثقة بالله والمداومة على الفحص الدوري حفاظًا على الصحة والحياة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ندى نبيل أن الدعم النفسي يمثل عنصرًا أساسيًا في علاج مريضات سرطان الثدي، مشيدة بالقوة التي تتحلى بها “محاربات السرطان” في مواجهة التحديات بالإيمان والأمل.

كما أعربت الدكتورة ريم القطان عن سعادتها بالمشاركة، وقدمت الشكر للدكتور محمد خلف الله على حفاوة الإستقبال، مؤكدة أهمية نشر الوعي بالكشف المبكر للسيدات من سن 20 إلى 39 عامًا، مشيرة إلى أن مستشفى بهية تقدم خدماتها بالمجان وتعمل على تمكين المرأة ودعمها نفسيًا وصحيًا.

وفي ختام الندوة، قدّم فريق مستشفى بهية شهادة تقدير إلى الدكتور مهندس محمد خلف الله، تقديرًا لدعمه وجهوده في إنجاح الفعالية وحرصه الدائم على تعزيز الوعي الصحي داخل المدينة.
كما شهد الختام كلمات مؤثرة من المتعافيات اللاتي عبرن عن فخرهن وإصرارهن على إستكمال رحلتهن في الحياة بثقة وتفاؤل، وسط تفاعل كبير من الحضور.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: جامعة سنجور رمز للشراكة الفرانكفونية ومنارة للتنمية الإفريقية

وزيرة التنمية المحلية

عوض: 169مليون جنيه حجم استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح

مؤسسة زاهي حواس

"معابد أبو سمبل.. ملحمة البشر والحجر " محاضرة لمؤسسة زاهى حواس

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد