بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. ندوة توعوية بمدينة العلمين الجديدة

إستقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، فريق مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لتنظيم ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والعقلية، وذلك بمقر جهاز المدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإهتمام بصحة المرأة المصرية ودعمها نفسيًا وجسديًا.

أوضح رئيس الجهاز، أن الندوة تضمنت محاضرات تعريفية قدمتها كل من الدكتورة ندى نبيل، أخصائي الدعم النفسي الأول بمستشفى بهية لسرطان الثدي، والدكتورة ريم القطان، المحلل والمخطط الاستراتيجي وأمينة المرأة المركزية بحزب الإصلاح والنهضة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الندوة شهدت حضورًا مميزًا، ضم عددًا من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، إلى جانب العاملين والعاملات بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وسط أجواء من التفاعل الإيجابي والدعم المعنوي.

من جانبه رحب الدكتور مهندس محمد خلف الله بالحضور، مؤكدًا أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بصحة المرأة بإعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإهتمام بصحة المرأة يعد أحد ركائز التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفى بهية في نشر الوعي الصحي والدعم النفسي والعلاجي للسيدات.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الجهاز، أن جهاز المدينة يرحب دائمًا بكل المبادرات التي تدعم صحة المرأة وتُعزز ثقافة الكشف المبكر، داعيًا الجميع إلى الثقة بالله والمداومة على الفحص الدوري حفاظًا على الصحة والحياة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ندى نبيل أن الدعم النفسي يمثل عنصرًا أساسيًا في علاج مريضات سرطان الثدي، مشيدة بالقوة التي تتحلى بها “محاربات السرطان” في مواجهة التحديات بالإيمان والأمل.

كما أعربت الدكتورة ريم القطان عن سعادتها بالمشاركة، وقدمت الشكر للدكتور محمد خلف الله على حفاوة الإستقبال، مؤكدة أهمية نشر الوعي بالكشف المبكر للسيدات من سن 20 إلى 39 عامًا، مشيرة إلى أن مستشفى بهية تقدم خدماتها بالمجان وتعمل على تمكين المرأة ودعمها نفسيًا وصحيًا.

وفي ختام الندوة، قدّم فريق مستشفى بهية شهادة تقدير إلى الدكتور مهندس محمد خلف الله، تقديرًا لدعمه وجهوده في إنجاح الفعالية وحرصه الدائم على تعزيز الوعي الصحي داخل المدينة.

كما شهد الختام كلمات مؤثرة من المتعافيات اللاتي عبرن عن فخرهن وإصرارهن على إستكمال رحلتهن في الحياة بثقة وتفاؤل، وسط تفاعل كبير من الحضور.