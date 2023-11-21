برلماني: الأمن القومي المصري خط أحمر ولن نفرط في سيناء..فيديو

علق جازي سعد عضو مجلس النواب، على جلسة مجلس النواب اليوم بحضور رئيس الوزراء لاستعراض إجراءات الحكومة لرفض تهجير الفلسطينيين.

وقال جازي سعد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تعرفنا على إجراءات الحكومة لمنع تهجير الفلسطينيين على سيناء ".

وأضاف جازي سعد :" رئيس الوزراء أوضح إجراءات الدولة المصرية لدحر مخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينيين في سيناء".

وتابع جازي سعد :" الأمن القومي المصري خط أحمر ولن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية وسيناء ".

واكمل جازي سعد:" الشعب المصري قدم تضحيات كثيرة على مدار سنوات طويلة من أجل استعادة سيناء ومصر مستمرة في تنمية سيناء ولن نقوم بالتفريط في شبر من سيناء ".