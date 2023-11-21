كاتبة فلسطينية: الضفة الغربية تعاني دمارا غير مسبوق والوجع الأكبر في غزة

أكدت الكاتبة نادية حرحش، من القدس، أن القتل والتدمير وجرف الشوارع في الضفة هو مشهد يومي ودمار أكثر يزيد كل يوم، مشددة على أن قتل أكثر من 200 فلسطيني في الضفة الغربية في شهر هو رقم غير مسبوق لكن الوجع الأكبر في غزة.

وأوضحت "حرحش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرأي العام الإسرائيلي والأغلبية باستثناء الأصوات القليلة موافقة على العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن الأقنعة سقطت وهناك وجه جديد الآن بالشارع الإسرائيلي لم يكن واضح وظاهر من قبل، وكل إسرائيل الآن خلف تدمير ومحو غزة ويظهر صورة كاشفة لحقيقة الحياة تحت الاحتلال.

الضربة كانت موجعة للشارع الإسرائيلي

وأشارت إلى أن الضربة كانت موجعة للشارع الإسرائيلي، وتم استغلال هذا الخوف لقتل أكثر ومحو الفلسطينيين، مشددة على أن الشارع الإسرائيلي لا يرى شئ بعد 7 أكتوبر، وكل فلسطيني يحاول بطريقته ما بين الصمود والهلع وسكوت وخوف، ويتطلع إلى قيادة ممثلة للشعب، لكن ما حدث في 7 أكتوبر سيغير الكثير من الأشياء على الجانب السياسي.