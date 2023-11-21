قيادي بحزب أبناء مصر: كلمة الرئيس السيسي في بريكس معبرة عن الإرادة المصرية

أشاد الدكتور هاني الشيخ مساعد الأمين العام ،وأمين الاتصال السياسي بحزب ابناء مصر بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستثنائية في قمة بريكس عبر الكونفرانس والذي أكد فيها الرئيس السيسي علي رفض مصر للاستهداف المباشر للمدنيين والمنشأت المدنية خاصة المستشفيات.

وأكد الشيخ فى بيان صحفى له أن موقف مصر منذ بداية الحرب علي فلسطين واضح المعالم حيث بادرت مصر بفتح معبر رفح منذ اللحظه الأولي لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف القيادي بحزب ابناء مصر بأن الرئيس السيسي كانت تعليماته واضحة المعالم عندما خصص مطار وميناء العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم لكي تقوم مصر بتقديمها للاشقاء بدولو فلسطين المحتلة.

ونوه بأن الرئيس السيسي يتحدث من منظور المسئوليو الوطنية تجاه الأشقاء العرب وتحديدا في فلسطين وأكبر دليل علي ذلك هو إنعقاد مصر واستضافتها لقمة السلام لوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة ومناشده دول العالم بضروره إيجاد حلول واضحة المعالم للقضية الفلسطينية.

ونوه بأن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تحذر من تصاعد الأوضاع في غزة وان التصعيد ضد المدنيين غير مقبول جمله وتفصيلا.