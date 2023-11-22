عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة شؤون الأسرى: القائمة الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاق الهدنة ضمت أسيرات أمضين سنوات طويلة

اسرائيل
اسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن القائمة الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاق الهدنة ضمت أسيرات أمضين سنوات طويلة في سجون الاحتـلال، وذلك وفقا لنبأ عاجل أذاعته فضائية “القاهرة الأخبارية".

وعرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، “أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الجهود المصرية المبذولة، ستظل مستمرة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة”.

وبثت القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، مفاده: “مصدر مصري مسئول قال لـ القاهرة الإخبارية، إن مصر تعلن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة”.
 

 

القائمة الإسرائيلية الفلسطينيين سجون الإحتلال الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن|سعر الدولار في البنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في التوصل لاتفاق هدنة وتبادل المحتجزين

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

بعد الإعلان عن هدنة غزة.. وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة إقليمية من لبنان

صفقة تحرير الرهائن ونهاية نتنياهو.. الحكاية كاملة لانتصار المقاومة الفلسطينية

الإجابة مصر| العالم يرحب بهدنة غزة ويشكر الوسطاء.. والسيسي يعد بمواصلة الجهود لتحقيق العدالة| تفاصيل

إمام محمدين يهاجم وائل رياض: منتخب الشباب محتاج مدربا أكبر وأقوى منك

أمير هشام: أحمد فتوح يثير الجدل برسالة غير مباشرة باقترابه من التتش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ