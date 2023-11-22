هيئة شؤون الأسرى: القائمة الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاق الهدنة ضمت أسيرات أمضين سنوات طويلة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن القائمة الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاق الهدنة ضمت أسيرات أمضين سنوات طويلة في سجون الاحتـلال، وذلك وفقا لنبأ عاجل أذاعته فضائية “القاهرة الأخبارية".

وعرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، “أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الجهود المصرية المبذولة، ستظل مستمرة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة”.

وبثت القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، مفاده: “مصدر مصري مسئول قال لـ القاهرة الإخبارية، إن مصر تعلن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة”.

