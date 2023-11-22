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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أثارت صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، التي وافقت عليها إسرائيل مساء أمس الثلاثاء، موجة غضب شديدة تجاه حكومة بنيامين نتنياهو داخل المجتمع الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن الصفقة تسببت في ضجة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هناك حالة إحباط  وغضب شديد على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة، أن معظم الإسرائيليين على شبكات التواصل الاجتماعي كتبوا منشورات عبروا فيها عن يأسهم ومخاوفهم من نتائج إطلاق سراح الأسرى  الفلسطينيين ضمن الصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أن الدافع المتكرر في المنشورات هو الإحساس أن الصفقة التي تم صياغتها تمثل تفضيلا واضحا لفصيل واحد - الذي يشمل مجتمع أهالي الأسرى على غيرهم من الإسرائيليين.

وكتبت تال أرنون تماري زوجة إسرائيلي، قُتل في هجوم إطلاق نار قبل بضعة أشهر، على صفحتها على الفيسبوك: "سأقول رأيا قد يبدو قاسيا، وقد لا يحظى بشعبية، لكنه رأيي.. معظم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. مجانا!!! مسجون في جرائم محاولة قتل! إذا كنت تعتقد أنهم سوف يتحولون إلى صناعة خبز، فأنت مخطئ! إنهم سيحاولون القتل مرة أخرى! وماذا لو نجحوا هذه المرة؟.

وأضافت: لماذا دمائنا أقل أهمية من دماء الأسرى لدي حماس؟ لا تفهموني خطأ، أشعر بألم شديد لكل أسير! لكننا لا نتعامل مع الإرهاب على حساب دماء الآخرين".

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