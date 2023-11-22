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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العالمي للبيئة: طفرة في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

الدكتور وفيق نصير
الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة

أكد الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن الطاقة الجديدة والمتجددة في غاية الأهمية للكوكب، مضيفا أن العالم يشهد طفرة عالمية في استخدام هذا النوع من الطاقة.

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وأضاف وفيق نصير، في حوار عبر سكايب، عبر شاشة سكاي نيوز، أنه نحتاج المزيد في هذا الطريق، ونأمل الكثير من مؤتمر كوب ٢٨، وأهم هدف انخفاض الانبعاثات الكربونية، وباقي الغازات الحرارية، وحتى لا تزيد درجة حرارة الكوكب عن المعدل المقبول، لافتا إلى أن ثاني هدف تحقق في كوكب ٢٧ بعد إنشاء مصر صندوق الأضرار والخسائر، ولكن لم نصل للهدف وتحقيق ١٠٠ مليار دولار سنويا.
وتابع الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن نحتاج الوصول إلى اتفاق في موضوع التغيرات المناخير ، ونحن في تحدي حقيقي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجدة وصلت إلى ٦٢٠ مليار دولار حاليا.
وأكمل الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن الصين وبعدها الهند وبعدهما الإمارات العربية المتحدة في قمة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجدة، ونأمل أن تستمر هذه الطفرة. 
 


 

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