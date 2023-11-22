سند شباب الصعيد بالوادي الجديد يدشن حملة "داعمون" لتعزيز المشاركة بالانتخابات الرئاسية

دشن كيان سند شباب الصعيد بمحافظة الوادي الجديد، حملة "داعمون يا شباب مصر" لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم أبوجبل مؤسس ورئيس كيان سند شباب الصعيد، والدكتور محمد حمدي نائب رئيس الكيان، ووائل الشريف نائب رئيس الكيان، والقبطان محمد علي منسق عام محافظة الوادي الجديد، وجمعة عطيه حسن وكيل مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة ورجال الدين من الأزهر والكنيسة واعضاء الاحزاب السياسية وبعض الكيانات الشبابية واعضاء ومنسقي كيان سند شباب الصعيد بالوادي الجديد.

حيث تم تدشين حملة داعمون يا شباب مصر لتعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية ودعم الدولة المصرية.



ورحب دكتور عبدالله الباطش بأعضاء الكيان بالوادي والحضور الكريم، وأكد أن الوزارة دائمًا داعمه للكيانات الشبابية وتعمل دائما على حثهم على المشاركة في الأنشطة وتعزيز الولاء والانتماء والعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم للارتقاء بالوطن من خلال قدرات وإمكانيات الشباب الإيجابية.

وخلال كلمته أكد بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المديرية دائمًا داعمة للكيانات الشبابية وتفتح أبوابها دائما لمقترحات وأفكار الشباب والعمل على مشاركتهم في الأنشطة والبرامج المتعددة التي تقدمها الوزارة.