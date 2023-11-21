محافظ الوادى الجديد يوجه بإحالة أى مخالفة تسبب عجز السلع التموينية للنيابة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإحالة أي مسئول يثبت تورطه في مخالفات فساد تتسبب في حدوث عجز في السلع الرئيسية إلى النيابة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض تقرير يومي برصيد السلع التموينية الموجودة بفروع "المصرية ماركت" والكميات التي تم سحبها كما وجه بحصر عدد الأسر بكل قرية، وتوفير كمية محددة من السلع التموينية الأساسية (سكر - أرز - زيت) بسعر مدعم للأسر الراغبة، بالتنسيق مع مديرية التموين وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت".



جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الوادي الجديد مع رؤساء المراكز والقرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف إتاحة السلع التموينية الأساسية للمواطنين، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير عام مديرية التموين بالمحافظة.





أكد المحافظ، توفير كافة السلع التموينية الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلن عنها، خاصةً بالقرى والمناطق النائية، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخازن لعدم احتكار السلع من قبل التجار، واستمرار مبادرات طرح اللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، وعمل استطلاع رأي للمواطنين بالقرى؛ لمعرفة عدد الراغبين في التقدم لاستلام منازل بمشروع جديد بالقرى على غرار الإسكان الاجتماعي.