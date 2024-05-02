البترول تتعاقد مع "هوج" النرويجية للغاز المسال لتأمين الاستهلاك المحلي خلال الصيف

أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة " هوج جاليون " للغاز الطبيعى المسال ، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلى خلال أشهر الصيف.

أعلنت شركة الخدمات البترولية بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن شهر مايو 2024 بدءا من الأربعاء ، الموافق 1 من ذات الشهر وحتى يوم 27 منه.

وحذرت الشركة من عدم التسجيل خلال الفترة المذكورة، حتى لا تتراكم فاتورة الغاز المنزلي ومن ثم تضاعف القيمة في الشهر التالي.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة بتروتريد على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي، و تطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتوفِّر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.