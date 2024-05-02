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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد تدشينه رسميا.. نقابة الفلاحين تعلن دعمها لإتحاد القبائل العربية

صدى البلد

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، مساندتها ودعمها،لإتحاد القبائل العربية بعد تدشينه رسميا خلال المؤتمر التأسيسي الأول الذي نظّمه الاتحاد على أرض سيناء.

وأكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، علي دعم ومساندة النقابة لإتحاد القبائل العربية،والشيخ إبراهيم العرجاني، الذي اختير رئيسا للاتحاد الجديد والذي جاء انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية والاجتماعية، ووعيا وإدراكا بالتحديات التي تواجه الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتأكيدا على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل والعائلات في مسيرة هذا الوطن ودعم مؤسساته.

وأعلن امين عام نقابة الفلاحين في تصريحات له اليوم الخميس، أن فكرة تأسيس هذا الاتحاد جاءت لتحقيق أهداف خلق إطار شعبي وطني، يضم أبناء القبائل العربية، هدفه توحيد الصف، وادماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعما لثوابت الدولة الوطنية مثلما ذكر النائب مصطفي بكري المتحدث الرسمي للاتحاد

وأوضح ابواللوز ، انه وخلال الأيام المقبلة، سيجرى إعلان اختيار مجلس رئاسى للاتحاد يتكون من 20 عضوا، تكون مهامه اختيار الأمين العام للاتحاد، كما ستجرى انتخابات للجان النوعية المختلفة، وفى ضوء ذلك سيبدأ الاتحاد تحركاته على الفور لعقد مؤتمرات في الصعيد والدلتا وغرب البلاد وفى منطقة قناة السويس.

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