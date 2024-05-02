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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسود ملون يحقق صفر إيرادات أمس في دور العرض

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

حقق فيلم أسود ملون إيرادات صفرية في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكان آخر رقم إيرادات حققه فيلم أسود ملون يوم الثلاثاء الماضي، بنحو 12 ألفًا و833 جنيهًا، وجاء ترتيبه في المركز قبل الأخير إذ تذيل فيلم الحريفة المركز الأخير بإيرادات ألف جنيه أول أمس، وجرى سحبه من السينما في الساعات القليلة الماضية.

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تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، من خلال طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، يصبح ملتقى لعدد من الأشخاص من بينهم فتاة تعمل مصممة حفلات زفاف وتعاني من مشكلة عاطفية، وشاب يواجه أزمات صعبة في حياته.

حددت الشركة المنتجة لفيلم أسود ملون موعد طرحه في دور العرض السينمائية السعودية ، وذلك بعد طرحه في نظيرتها المصرية خلال الأسابيع الماضية .

ومن المقرر أن تستقبل شاشات السينمات السعودية فيلم أسود ملون، اليوم الخميس، ليتنافس مع عدد من الأعمال المصرية هناك أبرزها شقو وفاصل من اللحظات اللذيذة وعالماشي .

التضامن الاجتماعي الساعات القليلة الماضية الساعات القليلة العلاقات العاطفية فاصل من اللحظات اللذيذة فيلم الحريف فيلم أسود ملون

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