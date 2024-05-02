انخفاض يصل لـ25%.. شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى سارة للمواطنين عن الأسعار

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أنه بعد مشروع رأس الحكمة، حدث تخفيض في سعر الأجهزة الكهربائية والسلع الأساسية ما بين 10% إلى 25%.



وقال جورج زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن هناك استقرارا في أسعار السلع، خاصة بعد وجود ركود في أسعار السلع والأجهزة بداية من شهر فبراير الماضي، وأصبح هناك حركة في البيع والشراء.



وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، المتحكم في سعر الأجهزة المصنع وليس التاجر، مؤكدًا أنه لا نقوم بعمل ظاهرة "الأوفر برايس”، مؤكدا أن بعض المواطنين لجأ لشراء الأجهزة الكهربائية والتخزين، مما ساهم في رفع الأسعار.