الأدوات الكهربائية: انخفاض الأسعار خلال ثلاثة أشهر

كشف جورج زكريا رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، أهمية مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي تشهدها البلاد.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن سعر عملة الدولار يواصل الانهيار في السوق السوداء، متابعا أن هذا الانهيار له تأثير كبير على أسعار السلع والعقارات والخدمات.

وأشار إلى أن من المتوقع انخفاض اسعار الأجهزة الكهربائية خلال ثلاث أشهر، متسدركا أن الدولار في السوق السوداء له دور كبير في هذا الأمر.

