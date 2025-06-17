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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رؤية للنشء.. الأعلى للشئون الإسلامية يصدر كتاب "يوميات بنات"

صورة غلاف الكتاب
صورة غلاف الكتاب
عبد الرحمن محمد

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن إصدار كتاب "يوميات بنات"، ضمن سلسلة "رؤية للنشء"، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويمثل هذا الإصدار خطوة جديدة ضمن سلسلة "رؤية للنشء" التي تسعى إلى بناء وعي ثقافي وتربوي لدى الأطفال والبراعم، من خلال محتوى يتسم بالسهولة والعمق، ويخاطب العقول والقلوب في آنٍ واحد، ويُسهم في تعزيز الحضور الثقافي المصري في الفضاء العالمي بلغات متعددة.

قدم للكتاب وزير الأوقاف  الدكتور أسامة الأزهري موضحا أن كتاب (يوميات بنات) هو الكتاب الأول بسلسلة "رؤية للنشء" المقدم خصيصًا لبناتي العزيزات، حيث يتناول مجموعة من المواقف الحياتية، والمشكلات التي قد يواجهنها في مرحلة سنية معينة، ويجدن صعوبة في التعامل معها، أو حتى في تفسيرها، أو التعبير عنها لأولياء أمورهن وربما تظل كل واحدة منهن في حيرة من أمرها، هل ما صدر منها صحيح أم خطأ؟! وما هو التصرف السليم في هذه المواقف؟
وأضاف ستجدن في هذا الكتاب بعض المواقف الحياتية التي سطرتها الكاتبة في قالب قصصي اجتماعي ميسر وسهل يعبر عما بداخلكن، ويضع إجابات لكثير من علامات الاستفهام التي تتركها بعض تلك المواقف في نفوسكن.


ونأمل بناتي العزيزات أن يكون هذا الكتاب دليلًا لكنّ على حسن التصرف ومعينًا لكن على الخلق الجميل والسلوك الطيب وعلى دفع الحيرة عمّا قد يشغل بالكنّ من أمور ومواقف.
مع تمنياتي لكن بقراءة ماتعة تعود عليكن بالنفع والفائدة .

كما أكد من خلال تصديره لهذا الكتاب على أنه يساعد في زيادة شغف القراءة والاطلاع، مما يحقق الارتقاء الفكري والثقافي لدى النشء، قائلًا: "أعلم أبنائي أن اختياركم لهذا الكتاب يؤكد على شغفكم بالقراءة والاطلاع في هذا الموضوع، ولذلك أتمنى لكم قراءة ممتعة تقدم لكم مزيدًا من المعلومات القيّمة، وأن يكون إضافة علمية موفقة لمكتبتكم".

يأتي هذا الإصدار في سياق خطة تتبناها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، تهدف إلى توسيع نطاق النشر بلغات متعددة، وتقديم محتوى تربوي وثقافي راقٍ، يناسب مختلف الفئات العمرية، داخل مصر وخارجها.

سلسلة رؤية للنشء الأعلى للشئون الإسلامية يوميات بنات وزير الأوقاف

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