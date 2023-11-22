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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

روان بن حسين
روان بن حسين

تحرص الفنانة الكويتيه روان بن حسين على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادلالصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

تألقت روان بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت ملابس كاجوال  بالون الابيض الجذاب أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات منالمكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.


 

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

الفنانة الكويتية روان بن حسين اغنيتها الجديدة دان حداد تتألق في احدث ظهور لها

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