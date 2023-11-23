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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جيب غريب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بظهورها| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة غريبة غير تقليدية.

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وظهرت غادة عبد الرازق، مرتديه جيب جينز قصيرة مع شراب باللون الاسود، ونسقت معهم بلوزة أنيقة باللون الأسود أيضًا لتكشف جمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور غادة عبد الرازق 

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