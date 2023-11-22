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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين يكشف تفاصيل الهدنة

غزة
غزة

كشف رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، تفاصيل جديدة عن الهدنة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من عشرين يوما والحديث جار عن صفقة إنسانية تتضمن البنود التي جرى تناولها في هذا الاتفاق.

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وأضاف قدورة فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الاخبار، على قناة «TEN»، مساء الأربعاء، أن الأمور كانت واضحة ولكن تلكؤ إسرائيل، ومكابرة نتنياهو في قدرته على تحرير الأسرى، دون الحاجة لإجراء أي اتفاقات مع المقاومة، هو الذي حال دون تنفيذ هذه الصفقة في وقت مكبر، مشددا على أنه ليس هناك إجماع على الصفقة وهذه القضايا دائما ما تكون محلا خلاقا وجدلا لكن التيار اليميني المتطرف الفاشل موقفه عدائي.

وتابع رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، أن أصحاب التاريخ الأماني والعسكري يفكر بطريقة مختلفة عن اليمين المتطرف، ويدعمون إلى أي توجه تفاوضي يقود بنهاية المطاف إلى تحقيق الغاية المنشودة وتحرير أسراهم حتى لو أدى ذلك إلى دفع الثمن.

 

الهدنة الجانب الإسرائيلي اليميني المتطرف شئون الاسرى فلسطين نشرة الاخبار نتنياهو

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