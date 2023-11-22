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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن وصول المساعدات إلى غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعرب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن أمله بوصول المئات من شاحنات المساعدات إلى غزة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن دعم أميركا لإسرائيل لن يهتز في أعقاب اتفاق الأسرى.

هدد عضو الكنيست الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، بأن ما يحدث في غزة من مجازر يمكن أن يحدث في بيروت.


وأوضح جانتس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستواصل مهمتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال جانتس إن صفقة التبادل قرار صعب لكنه في الاتجاه الصحيح.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الاحتلال الإسرائيلي سيستمر حتى تفكيك حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة وإعادة الأسرى.

زعم جالانت التزام الاحتلال باستكمال الحرب على غزة حتى تحقيق أهدافها، مضيفاً على أن حماس لا تفهم إلا لغة القوة وتعزيز النشاط العسكري.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو ، اليوم ، إن الحرب مستمرة حتى تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقطاع غزة لن يشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن.

وأعلن نتنياهو السماح لـ"الصليب الأحمر" بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع نتنياهو: "الضغط العسكري على حماس مقرونًا بالضغط السياسي الدولي ساهم في التوصل إلى صفقة التبادل".

ولفت نتنياهو إلى أنه منذ بداية الحرب ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع الأسرى، ويسعى لإعادة المزيد من الأسرى في قطاع غزة.

وزعم نتنياهو على أن العملية البرية بغزة تهدف لإعادة الأسرى والقضاء على المقاومة.

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