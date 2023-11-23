ينفذها المجلس القومى للمرأة بسيناء.. انطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"



انطلاق فعاليات دوائر حكي( دوي ) ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة، تحت برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، بمدرسة الاعداديه بنات بالعريش الشهيدة بسمه سعيد ، ومدرسة 25 يناير التجريبية ، ومدرسة الشهيد محمد الزملوط التجريبية بمحافظة شمال سيناء.



وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

بحضور احسان داود غالي مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ، و نهى رضوان المقرر المناوب ، وإدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم ، و20 من متطوعات ومسيرات المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء .



تحفيز الفتيات :



تهدف المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " تهدف الى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.