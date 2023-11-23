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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي: الأهلي لم يطلب أوفا وعقده مستمر بدون شروط جزائية

صدى البلد

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد أمين أوفا خلال الميركاتو الشتوي القادم، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تواصل من جانب أي نادٍ لضم أي لاعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم نتلقى أي عروض لضم أحمد أمين أوفا أو أي لاعب آخر، وعقده مستمر لمدة 4 مواسم ولا يوجد به أي شروط جزائية".

وأضاف: "لم نحدد أي أرقام مالية لبيع أوفا، لأنه لا يوجد اي عروض رسمية، وخروج بعض الأخبار حول رغبتنا في الحصول على 3 مليون دولار أمر غير منطقي".

وأكد: "لا يوجد اي عروض أو مفاوضات لـ محمد حمدي أو أحمد نادر حواش، وهناك أقاويل كثيرة بشأن عروض للاعبي انبي في ظل تألقهم مؤخرا مثل كالوشا وغيرهم، واستراتيجية النادي واضحة في بيع اللاعبين لكن نريد الحفاظ على استقرار النادي لنهاية الموسم، لحين تجهيز البدائل لبعض العناصر التي تألقت وتلقت عروض بالفعل".

وأكمل: "أغلبية نجوم مصر الموجودين على الساحة نتاج قطاع ناشئين نادي انبي، ونتعامل مع كل الأندية لكن لا نرغب في رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي".

وحول مستحقات انبي لدى الأهلي بشأن حمدي فتحي، قال: "الموضوع مع أيمن الشريعي ولكن الأمور في طريقها للحل، لنا 20% من انتقال اللاعب إلى نادي الوكرة القطري".

وأشار إى نادي انبي، أنه من الممكن ضم لاعبين من نادي بايونيرز الذي يرعاه النادي، مشيرا إلى أن استراتيجية النادي ضم لاعبين قابلين للتطور.

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