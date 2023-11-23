موريتانيا: نعمل على أن تكون "الأوقية" في مأمن من اضطرابات الأسواق العالمية

قالت الحكومة الموريتانية إنها تعمل على أن تكون عملتها "الأوقية" في مأمن من اضطرابات الأسواق العالمية.



وقال الناي ولد اشروقه الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية - في مؤتمر صحفي في نواكشوط اليوم الخميس- إن العملة الوطنية حالتها جيدة، إذ أن احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة يغطي ستة أشهر، بمبلغ يناهز مليارا و750 مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يزيد على متوسط احتياطي الدول من العملة الصعبة.



وأضاف الوزير أن تثبيت العملة في موريتانيا؛ يندرج في سياسات الصرف الهادفة إلى جعلها في مأمن من اضطرابات الأسواق العالمية.



تأتي تصريحات الوزير، بعد الحديث مؤخرا عن عجز البنك المركزي عن توفير الموارد الأساسية من العملة الصعبة.



ويبلغ سعر الدولار مقابل الأوقية الموريتانية نحو أربعين أوقية للدولار الواحد.