بينهم صحفي.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف على النصيرات ومخيم جباليا

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، غارات عدة على منازل الفلسطينيين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهد مصور صحفي برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وأوضح شهود عيان، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة العشرات.

وشمالا، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلين.