في انتظار الهدنة.. معبر رفح يستعد لإدخال قافلة مساعدات ضخمة إلى غزة

أفادت شبكة CNN، أن قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية مصطفه عند معبر رفح المصري على الحدود بين مصر وغزة، للاستعداد للدخول إلى القطاع عند بدء الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

وقال مدير المكتب الإعلامي للحكومة المصرية أيمن والش في تصريحات لشبكة CNN، إنه لم يتضح بعد نوع المساعدات أو حجمها التي سيتم السماح بدخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف والش أن هناك 2222 طنا من المساعدات الطبية تم إدخالها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى 6063 طنا من المواد الغذائية، و4625 طنا من المياه، و1407 أطنان من المساعدات الأخرى، بينما تم تسليم 378 طناً من الوقود منذ 21 نوفمبر الجاري

ووفقا لـ CNN، فإن هناك عشرات الشاحنات المصطفة على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه قطاع غزة البدء في الاتفاق الذي تم بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وبواسطة كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي ينص على وقع الأعمال القتالية بين الجانبين 4 أيام وإطلاق سراح بعض الأسري لدي حماس مقابل الإفراج عن بعض المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما تنص الاتفاقية بين الجانبين على السماح بإدخال حوالي 300 شحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، إن الهدنة التي كان من المقرر أن تبدأ صباح اليوم الخميس بين إسرائيل وحماس قد تم تأجيلها حتى غدا الجمعة.