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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام داخل الجيم. 

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وتألقت لقاء الخميسي، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الاسود أيضا. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت لقاء الخميسي، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت لقاء الخميسي، تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور لقاء الخميسي. 

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