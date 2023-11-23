انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مخيم بلاطة في الضفة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بانسحاب قوة من الجيش الإسرائيلي من مخيم بلاطة في الضفة بعد عملية عسكرية.

وأفاد نبأ عاجل نقلته قناة العربية، اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومستوطنات الجليل الأعلى.

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس:" على سكان الشجاعية وجباليا في مدينة غزة إخلاء مناطق سكنهم فورا".

وأفادت موقع “ واللا” العبري ، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على جنوب قطاع غزة بمزاعم أن قيادات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تختبيء هناك.

وأضاف "واللا" أنه استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الواردة من الشاباك والجيش الإسرائيلي والقيادة الجنوبية يستعد الجيش للمناورة البرية في جنوب القطاع.